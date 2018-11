un texte de Mirna Djukic

On a besoin que les Québécois, de toutes les façons qu’ils peuvent le faire, disent “assez, c’est assez! On est tous francophones, on a besoin d’aller aider les communautés minoritaires” ,réclame l'avocat spécialisé en droit linguistique, Ronald Caza.

Il se trouvait parmi les quatre Franco-Ontariens invités à Tout le monde en parle, dimanche, pour parler des réductions aux services francophones annoncés par le gouvernement de Doug Ford la semaine dernière.

Son appel a été entendu au Québec et dans le reste de la francophonie.

« On sent vraiment qu'il y a un mouvement. Les médias sociaux ont explosé depuis quelques semaines » se réjouit Raphaël Freynet, président du Regroupement artistique francophone de l'Alberta. « Ça fait chaud au coeur. »

Il croit que le milieu artistique a un grand rôle à jouer pour créer des rapprochements plus durables entre les différentes communautés francophones.

« Le rôle principal de l'artiste dans la société c'est de rassembler, de réunir, de créer un sentiment d'unicité », explique-t-il.

Les artistes francophones comme lui collaborent déjà entre eux d'un bout à l'autre du pays. Il espère qu'on leur fera une plus grande place dans l'espace public.

Martin Kreiner, président de Francophonie jeunesse de l'Alberta (FJA), est également touché de voir la solidarité entre francophones s'exprimer. Il croit cependant que la réalité des minorités linguistiques devrait intéresser tous les Canadiens. « Il faudrait [...] que ça devienne un mouvement national, où on se dit que la francophonie doit exister », affirme-t-il.

« Il faut que ce soit un front commun », estime aussi Valérie Lapointe-Gagnon, professeure adjointe au département d'Histoire de l'Université de l'Alberta. Les politiciens québécois et canadiens, autant que les médias et les citoyens ordinaires peuvent avoir un impact.

Aller signer une pétition, ça peut paraître un peu anodin, mais à un moment c'est la force du nombre qui fait la différence. Quand on voit qu'il y a beaucoup de citoyens qui déplorent la situation, ça force les élus [...] à se dire avant d'empiéter sur ces droits, on va y réfléchir parce qu'on ne veut pas créer une crise Valérie Lapointe-Gagnon, professeure adjointe au département d'Histoire de l'Université de l'Alberta

Elle remarque toutefois que le Québec a un rôle historique dans la protection des francophones au pays.

« Avant la fin des années soixante, le Québec était vu comme le phare [...] il y avait une mobilisation des Canadiens-Français du Québec pour soutenir leurs frères et leurs soeurs qui vivaient dans des conditions minoritaires » rappelle-t-elle.

Cette relation s'est passablement transformée avec le temps, entre autres lors de la montée du mouvement indépendantiste, mais elle ne s'est pas complètement perdue, pense la professeure. Les réactions du Québec devant les coupures annoncées en Ontario en sont la preuve.

Le Canada compte 1 million de francophones en dehors du Québec, dont près de 87 000 en Alberta.