Pour les organisateurs de cette initiative, Charmaine Gosselin et l'abbé Dominique Lafleur, il s’agit avant tout d’une demande des membres des communautés qui veulent empêcher la conduite avec facultés affaiblies.

« Les gens veulent plus de sécurité sur la route. Il n’y a pas de service de taxi [ici] », rappelle l'abbé Dominique Lafleur.

Le programme de raccompagnement en voiture, qui fonctionne avec des bénévoles, profitera aux communautés dans un périmètre délimité par les villages de Niverville, Sainte Agathe, Morris, Saint-Jean-Baptiste, Vita et Kleefeld.

Le secteur ne profitait pas de ce service jusqu'à présent. « Les communautés du Manitoba qui font partie de Nez rouge sont des grosses villes », précise Charmaine Gosselin.

Pour autant dans le secteur de Saint-Malo, il faut encore trouver les bénévoles. « On cherche 15 bénévoles par soirée », explique Chairmaine en rappelant que la veillée du Nouvel An est un des événements les plus demandeurs.

Les organisateurs rappellent que les candidatures au bénévolat ne sont pas limitées aux habitants de Saint-Malo, mais sont ouvertes aux communautés des alentours.