Les pompiers de Bouctouche ont reçu un appel vers 17 h 50, selon leur chef Marc LeBlanc.

À 20 h 45, le feu n'était toujours pas sous contrôle. Il se limite toutefois au bâtiment d'Énergie NB, assure Marc LeBlanc.

Des pompiers de Saint-Antoine et Cocagne sont sur les lieux et prêtent main-forte aux pompiers de Bouctouche. La Gendarmerie royale du Canada et Ambulance Nouveau-Brunswick sont aussi sur place.

Le bâtiment est détruit, selon un autre porte-parole d'Énergie NB, Marc Belliveau. Le chef des pompiers assure toutefois que personne n'est blessé.

La vingtaine d'employés qui travaillent pour Énergie NB à Bouctouche pourront travailler à partir des bâtiments de Moncton dans les prochains jours, explique Marc Belliveau.

Le secteur est fermé pour la circulation.