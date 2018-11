Un texte de Marie Chabot-Johnson

Le Ministère profite de la journée pour inviter les Canadiens à participer à sa campagne « Laissez votre signature », dont les dons seront doublés mardi. L’organisme prévoit amasser 750 millions de dollars. Ce montant servira à protéger au moins 1,3 million d’hectares de milieux naturels, grâce à 10 projets.

Chaque don sera versé à une initiative de la province d’origine du donateur. Autrement dit, tous les dons faits par les Saskatchewanais iront directement au projet de Hole in the Wall, une zone de conservation située dans la vallée de Big Muddy, dans le sud de la province. Celle-ci comporte 906 hectares de prairies indigènes intactes, dont 74 hectares de zones humides essentielles.

Il s’agit d’un projet prioritaire pour le CNC, selon son porte-parole, Andrew Holland. « La région de Big Muddy est un habitat pour l’oiseau le pipit de Sprague et la grenouille léopard, qui sont deux espèces menacées », explique-t-il.

Les Prairies sont considérées comme l’écosystème le plus en danger au monde, selon le Ministère. En Saskatchewan, c’est 80 % des prairies d’origine qui ont été réduites par l'activité humaine.

« Mardi je donne » en Saskatchewan

En 2014, Regina était la première ville canadienne à participer à l’initiative « Mardi je donne », qui a pris naissance aux États-Unis. Celle-ci a pour but de faire du mardi suivant le Vendredi fou une journée de dons et de bénévolat.

Plus de 6000 organisations y participent au Canada, dont plus d’une centaine en Saskatchewan. Parmi elles, on compte la banque alimentaire Share-A-Meal, de Prince Albert, Grands Frères de Regina et le YMCA de Moose Jaw.