Catherine Fleury poursuit actuellement ses études en médecine alors que Léandre Bouchard a terminé son baccalauréat en éducation physique.

Oui, c'est beau le sport et, actuellement, je suis athlète professionnel, mais quand je vais avoir terminé, bien je sais que je vais avoir mon diplôme en main et je sais que je vais pouvoir avoir un travail , explique l’athlète olympique Léandre Bouchard.

Les cyclistes ont profité de leur visite à l’école secondaire d’Alma pour parler de l’importance de persévérer devant l’échec.

C'est beaucoup l'équilibre et c'est beaucoup écouter notre corps aussi pour sortir de la structure habituelle études-vélo-études-vélo-études-vélo, mais c'est un horaire et c'est surtout par la passion. Je suis vraiment chanceuse de pouvoir faire les deux , raconte Catherine Fleury.

Les sportifs aimeraient atteindre le plus de jeunes possible avec leur message d'espoir.

Maintenant, ils ont eux-mêmes leurs objectifs.