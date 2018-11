Un texte de Louise Boisvert

Il y a quelques mois, le maire Régis Labeaume avait laissé entendre que la Ville était mûre pour engager une discussion avec les citoyens pour parler « développement durable et densification ».

Le projet de construction d'une tour d'habitation de 18 étages dans le quartier Limoilou avait créé un tollé chez les résidents du secteur.

La Ville lance donc une consultation sur le web pour connaître les besoins et les perceptions des citoyens de Québec sur le développement des quartiers.

L'objectif est de remettre à jour sa politique d'habitation. « On veut rendre notre ville plus attractive, plus inclusive et plus innovante », explique Émilie Villeneuve, conseillère municipale, responsable du dossier de l'habitation au comité exécutif.

Selon les statistiques, la Ville de Québec accueillera 28 000 ménages d'ici 2036 qu'il faudra loger.

Maisons unifamiliales, en rangée ou tours d'habitation dans lesquelles on inclura des logements sociaux : la Ville veut que les citoyens fassent partie du dialogue pour faire tomber certains préjugés. « Les besoins ont évolué » estime Mme Villeneuve.

Il sera également question de densification et de mixité des usages. « Il faut freiner l'étalement urbain et encourager les jeunes familles à rester à Québec » ajoute-t-elle.

Mme Villeneuve souhaite aussi mettre de l'avant des projets où personnes âgées et jeunes familles se côtoieraient plus facilement.

Transport structurant

« J'espère que notre sondage va susciter autant d'engouement que celui sur le projet de transport structurant », s'exclame Émilie Villeneuve.

L'an dernier, des milliers de répondants s'étaient exprimés pour trouver un nouveau projet à la suite de l'abandon du projet de SRB. Les enjeux d'habitation et de transport sont intimement liés.

La conseillère lance un appel plus ciblé aux jeunes familles, aux professionnels et même aux millénaux pour qu'ils participent à l'élaboration de la Ville de demain. « C'est un des défis de cette consultation » reconnaît-elle.

Les jeunes ont la chance de faire des changements importants sur la façon de développer la ville et d'y participer concrètement. Émilie Villeneuve, conseilllère municipale à la Ville de Québec, responsable de l'habitation au comité exécutif

Sortir du cadre

Les groupes d'intérêts qui plaident pour que cette discussion ait lieu ont déjà été contactés par la Ville. Alexandre Turgeon, président exécutif chez Vivre en Ville, se réjouit de cette initiative.

Cette organisation plaide depuis des années pour que la ville diversifie son offre en logement. « Il faut faire évoluer le discours » croit Alexandre Turgeon au bout du fil.

« Notre souhait est de faire la démonstration qu'il existe d'autres modèles de logements que la maison unifamiliale ou la tour d'habitation de 10 étages ». Des modèles qui s'intègrent bien, qui ne dénature pas les quartiers souligne-t-il.

La consultation en ligne va servir à nourrir une réflexion qui va mener à la tenue, en juin, d'un Sommet de trois jours sur l'habitation.

Le sondage est disponible sur le site de la ville de Québec.