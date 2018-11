Le nouveau premier ministre souhaite d’abord envoyer un message clair à ceux qui pensent que son projet de maternelle pour tous les petits Québécois de 4 ans n'est pas réalisable. Il leur dira qu’il entend respecter sa promesse électorale de mettre en place le réseau de maternelles 4 ans pour dépister plus tôt les enfants en difficulté d'apprentissage et augmenter le taux de diplomation.

Le gouvernement caquiste a déjà mentionné qu’il prévoit ouvrir 220 classes dès la prochaine rentrée scolaire. Selon des informations obtenues par Radio-Canada, il manquerait toutefois plus de 1300 classes, soit l'équivalent d'une soixantaine d'écoles, uniquement dans les commissions scolaires francophones de la grande région de Montréal.

En santé, le premier ministre devrait faire part d’initiatives allant dans le sens de ce qui a déjà été annoncé par la ministre de la Santé, Danielle McCann, notamment une décentralisation du réseau de la santé. Le mode de rémunération à l'acte des médecins de famille devrait aussi être revu pour passer à une rémunération par patient.

La ministre québécoise de la Santé, Danielle McCann, en compagnie de François Legault Photo : La Presse canadienne/Jacques Boissinot

François Legault, qui veut baisser les seuils d'immigration de 20 %, présentera également une série de mesures afin d’inciter les immigrants à aller s’installer dans les régions de la province pour pallier la pénurie de main-d’œuvre.

Il entend notamment faire en sorte que les immigrants aient accès plus rapidement au programme provincial de reconnaissance des acquis et des compétences, particulièrement dans les régions.

Le ministre de l’Immigration, Simon Jolin-Barrette, et celui du Travail, Jean Boulet, auront le mandat d'arrimer la reconnaissance des acquis à la formation des travailleurs en fonction des besoins des entreprises.

Pas trop d’attentes sur l’environnement

La question environnementale pourrait toutefois être éclipsée. « Donnez-moi un petit peu de temps. On a plusieurs idées qu’on a déjà débattues, on va choisir, on va évaluer », avait vaguement dit le premier ministre le mois dernier, après avoir essuyé les critiques de citoyens qui jugeaient que le dossier avait été évité pendant la campagne électorale.

François Legault devrait cependant répéter qu'il respectera les cibles de réduction des gaz à effet de serre. Il pourrait du même coup blâmer « les promesses creuses » qu’ont faites par le passé le Parti libéral et le Parti québécois, alors qu'ils finançaient des projets très polluants comme la cimenterie de Port-Daniel.

Le député de Lévis, François Paradis, va par ailleurs devenir le président de l'Assemblée nationale. L'ancien animateur de télévision était le seul candidat en lice et sera donc automatiquement proclamé élu mardi. Il doit quand même préalablement rencontrer les caucus des partis d'opposition pour leur faire part de ses intentions.

Avec les informations de Martine Biron