Brian Pallister a prononcé lundi une allocution à Winnipeg, lors du congrès annuel de l’Association des municipalités du Manitoba (AMM), qui célèbre d'ailleurs ses 20 ans.

Il a déclaré que sa priorité visait à réduire le déficit provincial, et que le gouvernement devait réduire les dépenses pour éviter que la dette n'augmente encore plus rapidement.

Le premier ministre dit que son gouvernement ne planifie pas de bientôt mettre un terme au gel de financement aux municipalités qui dure depuis deux ans.

Brian Pallister a également indiqué qu'il n'y a, pour l’instant, aucune preuve que les revenus du cannabis seront supérieurs aux coûts défrayés par la province pour des services de police supplémentaires et autres dépenses.

« Vous voulez un partage de revenus? Il n’y a pas de profits sur le cannabis. Et il n’y a pas de preuves qu’il y en aura pour encore un certain temps. Alors, ne commencez pas à demander une part des profits quand il n’y a pas de profits », a-t-il souligné, même s'il a noté qu'il ne s'agissait pas là d'un « non définitif ».

Dès le 1er janvier au Manitoba, tous les magasins de vente au détail de cannabis seront assujettis au paiement d’une taxe de responsabilité sociale de 6 %.

Le président de l'AMM, Chris Goertzen, a indiqué que les municipalités faisaient face à des coûts supplémentaires et devraient recevoir plus d'argent de la province.

Pallister s'en prend à Ottawa

Brian Pallister a également profité de sa tribune, lundi, pour critiquer Ottawa à propos du projet de canaux de déversement pour les lacs Manitoba et Saint-Martin. Le fédéral et la province se sont entendus cet été pour un partage des coûts dans ce projet, attendu depuis longtemps.

Mais selon lui, Ottawa étend davantage le processus de consultations pour inclure de nombreuses autres communautés, ce qui pourrait encore repousser les échéances.

« Les consultations doivent avoir lieu et doivent être justes, j’y suis engagé. Mais je ne pense pas que le même type de consultations devrait être appliqué à un projet d’Hydro, un projet de pipeline, et un projet de lutte contre les inondations », a-t-il lancé.

Avec des informations de Bartley Kives, CBC