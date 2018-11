Un texte de Lyne-Françoise Pelletier

Les terrains sur lesquels sont construites les stations de métro et l'espace au-dessus de celles-ci, qu'on appelle aussi les droits aériens, pourraient être très profitables pour la province, selon l'élu.

Le gouvernement Ford pourrait les vendre à des promoteurs immobiliers pour éponger son déficit. Josh Matlow, conseiller municipal

La situation inquiète M. Matlow. Rien ne laisse croire, ajoute-t-il, que les promoteurs immobiliers construiront des édifices selon les règlements établis par la Ville ou en tenant compte des besoins des communautés de ces quartiers.

Gare Mimico

Mais le gouvernement Ford explore déjà ce genre de partenariat avec le secteur privé, notamment pour la gare Mimico du réseau de transport régional GO.

Par exemple, un promoteur paiera tous les coûts de construction du bâtiment principal de la gare, d'aménagement du nouveau stationnement et d'un espace vert. En échange, il obtient le droit de construire un édifice au-dessus de la gare.

En échange du droit d'aménagement au-dessus de la gare GO de Mimico, le promoteur paiera tous les coûts de construction du bâtiment principal, de l'aménagement du nouveau stationnement et du sentier multi-usage pour les vélos et les piétons. Photo : Radio-Canada

Jeff Yurek, ministre des Transports, a déclaré dans son allocution devant les membres du Club économique du Canada que cette façon de faire est un nouveau type de partenariat qui permettra à son gouvernement de réaliser des économies.

Il veut maintenant examiner tous les grands projets de transport en commun sous cet angle.

Bonne initiative

Vendre les droits aériens autour et au-dessus des stations de métro pour y construire des logements ou des espaces commerciaux se font dans toutes les grandes villes du monde, selon Murtaza Haider, professeur à l'École d'administration des affaires Ted Rogers de l'Université Ryerson.

Pourquoi Toronto n'a-t-elle pas tiré avantage de ces espaces en 40 ans? Ça, c'est la question de l'heure. Murtaza Haider, professeur en gestion des affaires

M. Haider souligne qu'il existe un bon nombre de stations de métro et de stationnements en dehors du centre-ville où l'on pourrait construire des immeubles.

La Ville de Toronto et la Commission de transport auraient pu obtenir des fonds considérables pour l'entretien du réseau de transport, selon lui, ou pour rendre la ville plus abordable pour les résidents, s'ils avaient agi plus tôt.