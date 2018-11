L'usine de St Mary, au nord de London, doit fermer à la fin de 2021. Celles de Toronto et Brampton cesseront leurs activités en 2022. La compagnie compte offrir aux travailleurs mis à pied des emplois à la nouvelle usine.

Selon un communiqué, la nouvelle usine sera à la fine pointe de la technologie et comprendra des processus et technologies en matière de salubrité des aliments, d'environnement et de bien-être animal .

Sa superficie devrait être de près 60 000 mètres carrés. Elle devrait employer 1450 personnes (à temps plein et à temps partiel) lors de son ouverture en 2021.

Ce projet est en partie financé par le gouvernement de l'Ontario qui s'engage à verser 34,5 millions de dollars, et par le gouvernement du Canada qui versera 20 millions de dollars à la compagnie dans le cadre du Fonds stratégique pour l'innovation.

La compagnie recevra aussi un prêt de 8 millions de dollars du Programme Agri-innover.