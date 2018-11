En premier lieu, elle s’est rendue à l’Université de Saint-Boniface pour rencontrer entre autres le recteur, Gabor Csepregi, et visiter les laboratoires de sciences infirmières.

« J’ai trouvé que les installations étaient excellentes, a-t-elle déclaré. L’infrastructure c’est très important pour réussir ».

Elle met l'accent sur l’importance de la francophonie au Canada, mais surtout du bilinguisme.

« Savoir plus d'une langue ça ouvre des horizons incroyables. On devrait cultiver ça à travers le pays », dit-elle en citant en exemple les découvertes scientifiques sur le développement du cerveau des jeunes enfants soumis à plusieurs langues. « C’est un plus qu’il faut continuer à pousser. Cette diversité elle nous enrichit, mais surtout elle enrichit nos enfants et leur futur. »

Ses déclarations abondent dans le sens des étudiants présents, notamment auprès d'Emma Bonne qui fait des études en sciences infirmières en français à l’Université de Saint-Boniface.

« Je pense qu'avoir étudié en français ça me donnera plus d’opportunités lorsque je vais commencer à travailler », justifie-t-elle.

Sa stratégie est appuyée par sa camarade Annick Riet : « Il y a beaucoup de personnes qui veulent pouvoir parler en français parce que c’est leur première langue. C’est important de pouvoir leur donner toutes informations médicales. »

À la lumière des conflits en Ontario quant à la suppression du projet d’une université franco-ontarienne, Annick Riet reconnaît avoir la chance de pouvoir étudier dans un « bon environnement ».

Fort Gibraltar

La gouverneure générale a ensuite visité le Fort Gibraltar où elle a souligné la vitalité de la communauté francophone.

« Elle nous a encouragés à lutter et à travailler pour rester là pour les siècles qui suivent », témoigne Angela Cassie, la vice-présidente de la Société de la francophonie manitobaine.

Selon cette dernière, les récents événements qui ont touché la francophonie à l’est du pays sont l’affaire de tous.

« Chaque fois qu’on voit un recul sur les droits linguistiques, c’est une occasion de se rassembler et de montrer notre solidarité avec les francophones à travers le Canada », soutien Angela Cassie.

Elle précise également que des discussions ont lieu dans le but d'organiser un mouvement de résistance pour joindre celui des Franco-ontariens samedi prochain.

Avec des informations de Patrick Foucault