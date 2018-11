Nombre d’entre eux sont déjà établis dans la région. C’est l’urgence de dénicher la main-d’oeuvre qualifiée rapidement qui a incité les dirigeants de SIXPRO à établir un partenariat avec l’entreprise française.

Le manque de main-d'oeuvre est criant, insiste le directeur des ressources humaines chez SIXPRO, Marc Dagenais. Juste pour vous donner une idée, ici on a environ un manque de 30 personnes seulement pour être à l'équilibre sur les équipes de jour, de soir et de nuit.

On a des contrats où en une semaine on a pu rencontrer des candidats et déposer le dossier à l'immigration. Quatre à six semaines plus tard, la réponse du permis de travail arrive et on peut envoyer en deux mois un candidat travailler au Québec , explique de son côté le président-directeur d'Études Québec, Arnaud Saeleuve

Une vingtaine de travailleurs français devraient être embauchés chez SIXPRO d'ici les prochaines semaines.