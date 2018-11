La fuite serait liée à un échangeur de chaleur, a indiqué la Ville dans un communiqué de presse.

La programmation prévue à cet aréna est annulée jusqu'à nouvel ordre , ont soutenu les autorités municipales, ajoutant que la Ville étudie les options pour relocaliser certaines activités qui étaient prévues au centre sportif.

Par ailleurs, il ne s’agit pas du premier incident impliquant une telle fuite à survenir au Centre sportif Robert-Rochon cette année. Une situation similaire était survenue en mars, nécessitant la fermeture de l’aréna pour le reste de la saison.

L’aréna Beaudry aussi fermé

La Ville de Gatineau a indiqué lundi la fermeture préventive temporaire de l'aréna Beaudry pour au moins 24 heures. C’est que des employés municipaux ont trouvé, lundi matin, des traces de vermiculite, substance liée à l’amiante, dans un endroit qui n'est pas accessible au public, selon la Ville.

La programmation prévue à cet aréna est annulée jusqu'à nouvel ordre, peut-on lire dans un communiqué de la Ville.

Les autorités municipales ont informé la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et Centre intégré de santé et services sociaux de l'Outaouais (CISSSO) de cette découverte.

La Ville a souligné que des tests de qualité de l’air étaient en cours dans l’édifice, et qu’elle informerait le public des résultats.