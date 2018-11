Pascan a décroché un important contrat pour faire la liaison entre Montréal, Québec et les Îles-de-la-Madeleine pour la clientèle médicale qui reçoit des soins spécialisés.

Avec ces changements, les usagers de l'aéroport de Bonaventure qui souhaitent se rendre à Montréal et qui désirent revenir à Bonaventure dans la même journée ne pourront plus le faire.



Un seul départ de Montréal vers l'aéroport de Bonaventure sera toujours offert, soit celui du matin; ceux qui l'étaient en début de soirée ne seront plus offerts.

La présidente de la Table régionale de concertation des aînés, Marie-Jeanne Cotton, se dit contente pour la communauté des Îles, mais conserve quelques réserves. C'est une décision d'une entreprise privée qu'on respecte et on est content pour les gens des Îles, mais c'est toujours d'avoir une réduction du service , mentionne-t-elle.

Au niveau du transport, on dirait que [les réductions de services] reviennent quasiment tous les six mois. Marie-Jeanne Cotton, présidente de la Table régionale de concertation des aînés

Mme Cotton désire qu'une rencontre entre les organismes et les acteurs impliqués soit organisée. Pas faire de la consultation pour faire de la consultation. Ce qu’on veut c’est s’asseoir avec des groupes et trouver des solutions , explique-t-elle.

Ces changements seront en vigueur à partir du 3 décembre.



Radio-Canada a tenté de joindre Pascan Aviation.

D'après les informations de Bruno Lelièvre