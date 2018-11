Jessica Heafey, comédienne installée à Vancouver depuis de nombreuses années, n'en revient pas de la décision du gouvernement de Doug Ford de supprimer des services et des subventions à la francophonie ontarienne. Née à Ottawa, c’est là qu’elle a fait ses études en art dramatique.

C’est sûr que moi, ça m’enrage l’ignorance du gouvernement. On travaille déjà assez fort pour créer. On est en compétition pour décrocher des subventions et pouvoir soutenir et encourager des projets. Jessica Heafey, comédienne

Jessica Heafey pense que l’ampleur des réactions des francophones en Ontario et dans tout le pays démontre l’attachement des gens pour le français. Bien qu’elle juge inacceptable la décision du gouvernement ontarien de retirer une subvention de 2,9 millions de dollars à la compagnie La Nouvelle Scène, d’autant plus que la compagnie a déjà réalisé les travaux d’agrandissement de ses locaux, Mme Heafey veut croire que l’engagement pour la création en français ne va pas diminuer.