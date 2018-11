La fumée dans les véhicules professionnels est, par exemple, un problème qui persiste au sein des milieux de travail en Ontario, selon la directrice du centre contre la fumée du Sud-Ouest de l'Ontario, le Southwest Tobacco Control Area.

Le site Internet a été relancé par des bureaux de santé de l'Ouest, du Sud et du Sud-Ouest de l'Ontario afin de dissiper la confusion autour de la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée, souligne Donna Kosmack.

Take Your Butt Outside informe aussi le public des nouvelles règles face au tabagisme, qui s'applique aussi aux cigarettes électroniques et au cannabis.

Encore 11 % des adultes âgés de 18 et plus sont exposés à la fumée secondaire, à l'intérieur, dans leur milieu de travail , selon la directrice.

Mme Kosmack ajoute que ceux qui sont exposés à la fumée secondaire ont peur des représailles s'ils se plaignent ; cela leur donne la chance de se plaindre de manière anonyme , dit-elle.

Selon elle, c'est dans le secteur ouvrier et dans les petites compagnies qu'on observe des écarts.

La procédure à suivre

Lorsqu'une plainte ou une question est envoyée au site Internet, les bureaux de santé se chargent de faire respecter la Loi, souvent en se rendant sur place pour rappeler au propriétaire les normes sur le tabagisme.

L'agent de la santé publique ne dit pas qu'il vient à la suite d'une plainte, explique Mme Kosmack.