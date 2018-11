L'avis de décès du salon H. M. Huskilson's Funeral Home, de Yarmouth, indique que MaCali Cormier aimait la natation, le camping, l'équitation, la danse et regarder des vidéos sur YouTube. Elle était aussi un exemple admirable pour son frère et sa soeur, plus jeunes qu'elle, ainsi qu'une enfant qui aimait aider ses proches, particulièrement sa mère et son père.

Les détails des funérailles n'ont pas encore été déterminés. Une veillée en sa mémoire est toutefois prévue pour lundi soir, au parc Frost, au centre-ville de Yarmouth, à 19 h.

Par ailleurs, des résidents de Meteghan et de Yarmouth ont mis des drapeaux en berne lundi.

Plusieurs maisons à Yarmouth et Meteghan ont mis des drapeaux acadiens en berne en l'honneur de la petite MaCali Cormier. Photo : Radio-Canada/Olivier Lefebvre

Retour sur les événements

La tragédie s'est produite vers 19 h, samedi, près de l'intersection des rues Main et Starrs, alors que le défilé du père Noël tirait à sa fin.

Le commandant du détachement de la GRC à la ville de Yarmouth, le sergent d'état-major Michel Lacroix, explique que la fillette tentait de grimper sur un char allégorique artisanal, lorsqu'elle a perdu pied.

Elle est tombée sous le char.

Des objets ont été déposés à l'endroit où a eu lieu l'accident. Photo : Radio-Canada

Elle a rapidement été transportée à l’hôpital, où son décès a été constaté, ajoute l’agent de la GRC Laurent Boucher.

La police continue son enquête. Elle encourage d’ailleurs les personnes qui ont été témoins de la scène à la contacter. Parallèlement, le véhicule et le char allégorique ont été saisis pour une inspection mécanique.

Ça a été une situation très chaotique pour quelques instants, parce qu'il y avait plusieurs centaines qui ont vu la scène , dit Michel Lacroix. Tout s'est passé en quelques secondes, indique le sergent d'état-major Lacroix.

Des ambulanciers et des pompiers participaient au défilé et des policiers faisant la circulation se trouvaient déjà près du site de l'accident.

Personne n'est préparé pour ça, du tout du tout. Ça a été traumatique pour tout le monde qui était là, les professionnels comme les spectateurs. Michel Lacroix, sergent d'état-major et commandant du détachement de la GRC à la ville de Yarmouth

Un événement traumatisant pour la communauté

Lise Lejeune, de la région de Clare, était présente avec ses deux filles, des jumelles de neuf ans. Le char allégorique s’est arrêté, on a entendu un gros bruit et les gens criaient autour de nous. Un père criait, cherchait sa petite fille.

C’était la pire chose qu’on a vue. [...] Mes petites filles ont du mal à dormir, elles ont trop vu pour leur âge. Lise Lejeune, témoin de l'accident

Lise Lejeune a du mal à dormir depuis l'accident parce que le souvenir des cris du père de MaCali Cormier sont trop douloureux. Photo : Radio-Canada

Ma petite fille a dit que c’est la dernière fois qu’elle veut aller à une parade du père Noël. Lise Lejeune, témoin de l'accident

Lise Lejeune assure que la communauté sera traumatisée pour longtemps, notamment tous les enfants qui étaient présents. Elle s’attend malgré tout à une grande mobilisation de la part de la communauté acadienne de la région pour aider la famille de la jeune MaCali Cormier.

Elle ira d’ailleurs, avec sa famille, à la vigile organisée lundi soir à Yarmouth.

Une aide psychologique pour les enfants

Le Conseil scolaire acadien provincial offrira une aide psychologique aux élèves de ses écoles du sud-ouest de la province au retour en classe, mardi.

Des travailleurs sociaux et des conseillers en orientation pourront aider les élèves qui auraient besoin de parler.

Les élèves peuvent se sentir tristes, ils peuvent se sentir confus, ils peuvent se sentir comme si rien ne s'était passé. Alors, il y a toutes sortes d'émotions qui vont sortir à la fin de la journée , explique la coordonnatrice des communications au Conseil scolaire acadien provincial, Stéphanie Comeau.

Puis on veut juste s'assurer que les élèves ont les appuis en place dans les écoles, pour que si les émotions sortent, il y ait quelqu'un là qui puisse les aider à naviguer, c'est quoi les émotions.

Avec les informations d'Olivier Lefebvre et Marc Babin