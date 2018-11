Un texte de Gilles Munger

Dans son Dossier noir sur le logement et la pauvreté, le Front d'action populaire en réaménagement urbain indique que revenu médian des locataires saguenéens était de 32 912 $ en 2015. Ce revenu a augmenté de 9,5 % en cinq ans, moins vite que le coût des logements (10,3 %).

Selon le recensement de 2016, 30 % des locataires consacrent plus de 30 % de leur revenu au paiement de leur loyer. Les jeunes, les personnes âgées, les personnes seules et les femmes sont particulièrement touchés.

Les gens se retrouvent à devoir couper dans la qualité de la nouriture, fréquenter les banques alimentaires, etc. Vraiment, nous, on trouve ce portrait-là très inquiétant. Véronique Laflamme, porte-parole du Front d'action populaire en réaménagement urbain

Le FRAPRU et Loge m'entraide demandent au nouveau gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) de livrer rapidement les 12 500 logements sociaux déjà annoncés par le gouvernement antérieur. Ils réclament plus d'argent pour les coopératives, les organismes sans but lucratif et les logements publics comme les HLM.

La coordonnatrice de Loge m'entraide, Sonia Côté, interpelle directement la député de Chicoutimi et ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest.

Elle a le pouvoir actuellement d'influencer le gouvernement pour que les ménages locataires appauvris soient logés dignement. Sonia Côté, coordonnatrice de Loge m'entraide

De son côté, la conseillère Julie Dufour réitère que la Ville de Saguenay devra accorder un rôle important aux propriétaires privés, malgré les pressions des organismes d'aide aux locataires.