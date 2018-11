Un texte d'Abdoulaye Cissoko

Le gouvernement a fait cette annonce lundi au lancement de la Semaine nationale de sensibilisation aux dépendances, qui se déroule jusqu'au 2 décembre.

Pour Marc Savard, ambulancier paramédical de Winnipeg, la possibilité d’administrer l'Olanzapine va faciliter le travail des intervenants de première ligne.

« Ce qui arrive, c’est que lorsque les gens prennent des drogues, ils peuvent devenir très violents et agressifs. Il n'y a pas de rationalisation de leurs actes et parfois ça peut devenir dangereux pour les premiers intervenants. Si on est donc en mesure d'intervenir rapidement en utilisant l’Olanzapine, il n’y aura pas une augmentation de l'agressivité », affirme-t-il.

Marc Savard est ambulancier à la Ville de Winnipeg. Photo : Radio-Canada

Selon lui, cela permettra aux ambulanciers de traiter avec plus de sécurité les patients.

L'Olanzapine permet d’atténuer ou prévenir la gravité des symptômes, tels que l'agitation, chez les consommateurs de méthamphétamine. L'utilisation du médicament entrera en vigueur début décembre, indique la province.

Les ambulanciers paramédicaux pourront ainsi fournir des comprimés à désagrégation orale au patient à la suite de son consentement et l’avis d'un superviseur. L'Olanzapine est également utilisée en Australie.

Selon la docteure Ginette Poulin, directrice médicale de la Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances, la consommation croissante de méthamphétamine, associée à des psychoses et agressions, suscite de plus en plus d’inquiétudes.

Elle dit que cette mesure sera une contribution importante pour répondre aux effets dévastateurs de la consommation de cette drogue. L'an dernier, il y a eu au Manitoba 35 morts, dont 8 cas par surdoses, reliées à la méthamphétamine. À titre de comparaison, quatre personnes sont ainsi mortes de surdoses en 2016.

Ginette Poulin, directrice médicale de la Fondation des dépendances du Manitoba. Photo : Radio-Canada/Alana Cole

Mme Poulin affirme que même si l'alcool demeure l'un des plus grands problèmes, la consommation d’opioïdes et de méthamphétamine est en pleine croissance au Manitoba.

« On voit de plus en plus de gens qui se présentent à la Fondation avec des problèmes de méthamphétamine en cristaux. Les substances que l'on voit sont aussi plus toxiques qu'il y a cinq voire dix ans », souligne-t-elle. Elle dit que l'ampleur est telle que c'est devenu un fardeau pour le système de santé et pour l'économie canadienne.

D'après une étude du Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substance publiée en juin dernier, l'usage de substances a coûté au Manitoba 1,4 milliard de dollars en 2014, soit 1095 $ par personne.

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

Le coût pour les soins de santé s'élevait à 458 millions $ et 274 millions $ pour la justice pénale. Quant au coût dû à la perte de productivité, les auteurs de l'étude l'ont évalué à 555 millions $.

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

Pour endiguer le fléau, la Dre Ginette Poulin pense qu'outre un plus grand accès aux traitements, il faudrait unir les efforts dans les domaine de la santé, de l'éducation et de la justice.

« Il faut qu'on participe tous pour trouver une solution. C’est justement cela le but de cette semaine. On veut sensibiliser les gens aux dépendances et offrir des sessions d'éducation au public et aux employeurs », affirme-t-elle.

Elle dit qu'il est aussi important d'aborder la question sous un angle culturel et social. « Il y a beaucoup de traumatismes qui existent dans nos vies. Par exemple, des jeunes qui ont survécu à des abus sexuels, physiques et émotionnels. On sait que cela a des impacts sur la maladie mentale autant que sur les dépendances », explique-t-elle.