Environ 10 centimètres sont attendus à compter de minuit mardi tandis qu'une dizaine de centimètres supplémentaires pourraient tomber dans la journée.

« Une dépression en provenance du Midwest américain envahira graduellement le Québec plus tard aujourd'hui, apportant son lot de précipitations, a prévenu Environnement Canada. Celles-ci débuteront sous forme de pluie sur le sud-ouest de la province avant de se changer en neige ce soir. Les autres secteurs recevront essentiellement de la neige, qui persistera mardi et mercredi. Des accumulations totales approchant 15 à 25 centimètres sont attendues sur plusieurs régions au cours de cette longue période. De plus, des vents très forts pourraient causer des dommages ou des pannes de courant par endroits à compter de mardi, surtout dans la région de Québec. »

Des avertissements pourraient éventuellement être émis pour certains secteurs au cours des prochaines heures , ajoute l'organisme.

Rappelons que la CSRS avait défendu sa décision d'avoir maintenu les écoles ouvertes lors de la tempête précédente, puisque les informations dont elle disposait au moment de prendre sa décision ne laissaient pas présager une tempête de cette envergure.

Les établissements scolaires de votre région sont-ils ouverts?

Lors de tempêtes hivernales, Radio-Canada diffuse les informations qui lui sont communiquées par les établissements scolaires afin de permettre aux utilisateurs et aux utilisatrices de cet outil de mieux planifier leur journée.

Les parents qui le souhaient peuvent être rapidement informés de la situation de l'école de leur enfant en consultant le site suivant : https://ici.radio-canada.ca/operation-tempete/.

Plus de détails à venir