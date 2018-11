L'annonce de son décès a été faite sur la page Facebook de l'organisme par sa conjointe, Annie Roy, avec qui il a fondé l'organisme il y a plus de 20 ans.

« J’ai une nouvelle terrible à vous annoncer. Ce dimanche 25 novembre 2018 à 3 h 40 du matin, Pierre Allard est décédé. Mon compagnon, dans la vie et dans la création, grand artiste aimé et apprécié de tous, mon gentil pirate, combattant pour la paix avec l’art et l’amour comme seule arme, tu es parti trop vite », a écrit Annie Roy sur Facebook. Elle ajoute que Pierre Allard est mort d'un cancer du poumon fulgurant.

Annie Roy écrit que le souhait de son compagnon était que l'ATSA continue. « Les projets en cours se feront en son honneur avec votre soutien pour poursuivre la route un pas à la fois. Plus de renseignements suivront pour le célébrer. Merci à l’avance de vos bons mots à son égard. Nous aurons besoin de vous tou.te.s, communauté ATSA, pour continuer ce chemin. »