C’est avec l’aide du service de justice criminelle de la province du Manitoba que Candace House a pu ouvrir ses portes à la fin octobre. Le bâtiment peut accueillir jusqu’à deux familles en même temps et propose un environnement aussi proche que possible d’un logement privé, tout en offrant un service de mise en contact avec des ressources utiles pour les familles.

Candace House est conçue en priorité pour les familles ayant perdu un proche à la suite d’un acte violent, sans pour autant être exclusive des autres cas.

Le projet a été initié par Wilma Derksen, dont la fille Candace a été assassinée en 1984. Elle veut pouvoir offrir un espace de paix et de soutien aux familles lors de la tenue des procès.

« Si nous avions eu une maison comme [Candace House], nous nous saurions sentis moins seuls. Nous aurions eu un endroit où aller. On se sentait comme des réfugiés, sans maison, sans ressources », raconte Wilma Derksen.

Elle explique qu’à défaut d'un lieu dédié, les familles ayant vécu la disparition d'un proche se soutiennent entre elles dans des endroits tels que des églises. « Je me souviens de ces réunions entre familles où nous pleurions ensemble. Nous avions besoin de ce soutien », se rappelle-t-elle.

L’équipe de direction de Candace House dit avoir fait des recherches et n’avoir trouvé aucun lieu au Canada qui offre un tel service aux familles.

C’est grâce à un investissement provincial de 55 000 $ pour cette année que la maison a pu démarrer son activité. « Nous ferons notre possible pour aider les victimes. Je sais que ce sera un endroit bien accueilli par les familles », déclare le ministre de la Justice et procureur général du Manitoba, Cliff Cullen.

« Nous avons trouvé ce local proche du tribunal l’an dernier. Dès le mois suivant, nous avons tenu une quantité innombrable de conversations pour définir comment établir un endroit sécuritaire, confortable et chaleureux », explique Cecilly Hildebrand, la directrice de Candace House.

Le lieu se veut ainsi aussi proche que possible d’un logement afin de permettre aux familles de se retrouver. « Vous pouvez retirer votre manteau et mettre une paire de chaussons que nous fournissons. Il y a une cuisine tout équipée pour permettre aux familles d’amener de la nourriture le matin et de se retrouver pour préparer un repas ensemble au déjeuner », précise la directrice.

Candace House est conçue comme un logement avec tout le confort nécessaire pour permettre aux familles de se reposer et de se retrouver. Photo : Radio-Canada/Ron Boileau

Wilma Derksen souligne le soin apporté aux détails, tels que l'existence d’une salle insonorisée pour permettre la tenue de conversations confidentielles ou encore les toilettes.

« On n’y va pas seulement pour faire ses besoins. C’est aussi un endroit où l'on se recueille, on reprend ses esprits. C’est un endroit important », témoigne Wilma Derksen.

Candace House est encore un projet en développement et l’équipe de direction travaille actuellement à développer des programmes d’aide aux familles en fonction des besoins exprimés. Des données que le lieu devrait permettre de recueillir.

« Nous avons beaucoup étudié les coupables, mais jamais les victimes. Nous n’avions pas d’endroit pour cela, pour garder trace des familles au fil des ans », déclare Wilma Derksen.

« Nous allons pouvoir étudier l’impact des procès pour les familles, confirme Cecilly Hildebrand. Certaines ont eu à passer 200 jours de procès. Ce sont 200 jours de stationnement, 200 jours de nourriture. Il y a un coût tangible pour les victimes. Il y a aussi un coût intangible sur la santé mentale, par exemple ».

Pour Wilma Derksen, le soutien aux victimes est nécessaire. « La ligne est fine entre coupables et victimes. Les victimes peuvent devenir des agresseurs très rapidement si elles ne sont pas prises en charge pour gérer leur colère », soutient-elle.