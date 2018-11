Près de 2500 travailleurs seront touchés par l'arrêt des activités à l'usine d'Oshawa à la fin de 2019, ce qui mettra un terme à une relation vieille de plus de 100 ans entre GM et cette ville de 170 000 habitants située à l'est de Toronto.

À Ottawa, questionné par les députés de l’opposition, Justin Trudeau a répété en substance ce qu’avait dit le ministre du Développement économique, Navdeep Bains, le matin même.

M. Trudeau se dit très déçu de la décision de GM et affirme que son gouvernement va tout mettre en œuvre pour aider les travailleurs et soutenir l’industrie automobile.

Cette décision aura un effet important sur la communauté entière et sur les nombreux fournisseurs de GM. Nous ne ménagerons pas les efforts pour les aider. Le premier ministre Justin Trudeau

Le premier ministre a notamment souligné que le gouvernement libéral comptait travailler main dans la main et « de façon non partisane » avec le gouvernement conservateur ontarien de Doug Ford pour « aider ces travailleurs ».

« Notre secteur de l’automobile reste solide et se trouve dans une position unique pour assurer la conception des autos d’aujourd’hui et de demain », a-t-il fait valoir.

« Il ne faut pas baisser les bras », dit Andrew Scheer

Quant au chef de l’opposition officielle, il dit lui aussi, comme Navdeep Bains, vouloir étudier toutes les options possibles pour corriger la situation. C’est pourquoi Andrew Scheer a réclamé un débat d’urgence sur la question.

« Le gouvernement a à sa disposition une panoplie d’outils. Quels sont ceux qu’il compte employer? » a-t-il demandé.

Lui-même considère que l’élimination de la taxe carbone, qui fait augmenter les coûts de l’énergie pour les entreprises, pourrait être une façon de rendre le Canada plus intéressant pour les investisseurs.

Il reproche également au gouvernement Trudeau d’avoir accumulé les déficits depuis son entrée au pouvoir, ce qui lui laisse moins de marge de manœuvre maintenant « que les temps deviennent plus durs », dit-il.

« Incapacité du gouvernement à défendre les travailleurs », dit le NPD

« La crise à Oshawa est un exemple éloquent de l'incapacité de Justin Trudeau à protéger les travailleurs et travailleuses » a écrit sur Twitter le chef du Nouveau Parti démocratique du Canada Jagmeet Singh ajoutant que « les libéraux doivent explorer les options pour encourager GM à revenir sur sa décision, comme des investissements ciblés pour garder ces emplois. »

Quant au porte-parole du NPD en matière de développement économique, Brian Masse, ses pensées étaient dirigées vers les travailleurs et leurs familles affectés par cette décision de GM. « Des milliers d’emplois bien rémunérés seront perdus, ce qui aura des conséquences graves pour ces familles et ces communautés » a-t-il déclaré.

Le NPD demande une fois de plus au gouvernement libéral de protéger les travailleurs et travailleuses et de mettre en place une stratégie pancanadienne de l’automobile afin de s’assurer que les chaînes de montage et les processus manufacturiers s’adaptent aux besoins changeants de l’industrie.