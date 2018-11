Un texte de Piel Côté

La bâtisse de l’entreprise, fondée en 1972, devra être refaite au grand complet, excepté la fondation.

C'est un long chemin de croix qui s'annonce pour nous , laisse entendre le copropriétaire François Groleau.

Les prochains mois seront un véritable défi croit M. Groleau.

D'importants travaux attendent le copropriétaire de Bélisle Sport, François Groleau Photo : Radio-Canada/Piel Côté

Il va sûrement y avoir tout pleins d'embûches. Je ne m'attends aucunement à ce que ça soit facile, on verra, on va prendre ça un jour à la fois , explique-t-il, près de 48 heures après les événements.

En l'espace de quelques minutes ce week-end, les appartements situés en haut du magasin Bélisle Sport ont été inondés, lorsqu'une conduite d'eau a cédé. Le plafond a même cédé à certains endroits.

L’eau s’est infiltrée jusqu'au sous-sol, où s'est accumulé près de deux pieds d'eau, explique le locataire de l’appartement d’où origine la fuite, Mathieu Vaugeois.

On a mis une chaudière dans notre appartement où ça tombait le plus et elle s'est remplie en moins de 5 minutes. On s'est dit qu'on devait appeler le propriétaire et au moment de l'appeler, la situation a vraiment empiré , raconte M. Vaugeois, qui a été soutenu par la Croix-Rouge.

Contrairement à un autre locataire qui a perdu davantage de biens, Mathieu Vaugeois pourra récupérer ses meubles. Il devra en revanche se trouver un nouveau logement.

Les dégâts sont considérables pour le commerçant de la rue Principale à Rouyn-Noranda Photo : Radio-Canada/Lise Millette

Des travaux majeurs

Les travaux seront majeurs, selon François Groleau. Il faudra d'abord déconstruire tout le bâtiment, réaliser des travaux électriques et rebâtir les murs.

Les copropriétaires possédaient toutefois une bonne couverture d'assurance, eux qui n’auraient pas pu débourser quelques centaines de milliers de dollars afin de reconstruire.

On n'aurait pas pu faire ça. On a un fonds de roulement, on a de l'inventaire, on paie notre hypothèque, mais ça se résume pas mal à ça , détaille M. Groleau

L'entreprise sera temporairement située au 141 Perreault Ouest.