Le désamiantage pourrait s’étendre sur une période de six mois à un an et coûter jusqu’à 2 millions de dollars. C’est l'entreprise Mini Excavation MT d'Alma qui a obtenu le contrat.

Le retrait de l'amiante constitue la partie la plus sensible du chantier. Ce qui sera retiré sera transporté à Hébertville-Station pour disposition au lieu d'enfouissement technique.

Cent quarante personnes ont perdu leur emploi lorsque la cartonnerie a brutalement fermé ses portes à l’été 2015. Quelques mois plus tôt, la compagnie américaine Graphic Packaging avait pourtant racheté l’usine Cascades de Jonquière en s’engageant à respecter la convention collective jusqu’à son échéance en 2018. Photo : Radio-Canada/Priscilla Plamondon Lalancette

Par la suite, il sera possible de procéder au démantèlement de l’ancienne cartonnerie.

Une bonne nouvelle pour la Ville de Saguenay qui attend depuis longtemps le début des travaux après bien des discussions, des délais et, surtout, un accident qui a fait un mort en février 2017.

Enfin le début des travaux! Graphic a repris le dossier en main en partenariat avec le ministère pour le plan de réhabilitation. Donc, les travaux qui commencent aujourd’hui [c'est une] très bonne nouvelle pour la Ville de Saguenay et les citoyens du secteur , explique la conseillère municipale Julie Dufour.

Jusqu'à une vingtaine de travailleurs pourraient être affectés au retrait de l'amiante de l'ancienne cartonnerie.