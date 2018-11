Parmi les commentaires faits à la haute direction de Radio-Canada, nombre d’intervenants ont indiqué qu’ils ne se reconnaissaient pas dans les différentes plateformes de Radio-Canada. J’aimerais qu’une femme voilée me présente les nouvelles , a cité en exemple Olfa Labassi, coordonnatrice de la Chaire de recherche du Canada sur la diversité juridique et les peuples autochtones.

Il y a encore des pas à faire vers ces communautés. J’aimerais voir des journalistes qui me représentent. Olfa Labassi, coordonnatrice de la Chaire de recherche du Canada sur la diversité juridique et les peuples autochtones

C’est un défi , ont reconnu les dirigeants, ajoutant que des efforts sont déployés en ce sens. Le profil du pays change et il faut qu'on s'assure que notre représentation dans notre force de travail, mais également sur les individus qu'on retrouve à notre antenne soient respectueux de ça , a affirmé le vice-président de Radio-Canada, Michel Bissonnette.

Tout n'est pas sombre, selon le vice-président. Je le vois dans le quotidien de nos émissions, ou on a de plus en plus de collaborateurs, d'intervenants qui viennent d'un peu partout au pays et ça me rassure, on est encore ou je voudrais qu'on soit , mais je me rassure de voir qu'on s'améliore , a-t-il fait valoir.

M. Bissonnette a aussi soutenu qu’il était important de préserver l’équité entre la diversité régionale, la diversité culturelle et la diversité des points de vue. Cet équilibre est d’une importance fondamentale pour Jean-François Rioux, le directeur des services régionaux.

Boulou Ebanda de B’béri, un membre de la communauté, a pour sa part décrié un « manque de volonté » d'avoir des personnes issues de minorités dans les postes de direction. Quand vous regardez l'image de la direction aujourd'hui , elle très blanche , a-t-il dit.

Par ailleurs, rejoindre tous les publics est une obsession pour Luce Julien, bien que ce ne soit pas une tâche facile. Certains moyens ont toutefois été mis en place afin de pallier le manque perçu de diversité.

On a fait un casting pour essayer d’ouvrir à de nouvelles voix dans les émissions pour que les voix des émissions de radio soient celles de la communauté, a expliqué Caroline Jamet, la directrice générale pour la radio et l’audio et pour le Grand Montréal. Ça passe aussi par les invités qui fréquentent les plateaux, a-t-elle dit, reconnaissant qu’il y avait toujours « du travail à faire ».

Notre plus grand défi, c’est qu’on puisse avoir tous les accents de la francophonie canadienne dans nos émissions nationales. Michel Bissonnette, vice-président de Radio-Canada

Québec centrisme dénoncé

La visibilité de la francophonie canadienne a aussi été évoquée par les membres du public. La plupart des commentaires à cet égard déploraient le « Québec-centrisme » dans les contenus francophones de Radio-Canada.

C’était notamment le cas de Mathieu Fleury, le conseiller municipal du quartier Rideau-Vanier à Ottawa, qui n’y est pas allé de main morte en critiquant les contenus de la Société d’État. Quand il y a des bonnes nouvelles ou des initiatives régionales, qui a un intérêt national, vous ne le couvrez pas bien, puis ça, c'est malheureux , a-t-il dit.

On est conscients qu’on a un défi et c’est justement pourquoi on tient des consultations , a indiqué Michel Bissonnette en réponse à la question. Bien que des émissions régionales et des rendez-vous comme les téléjournaux offrent des contenus locaux, les émissions nationales devraient trouver un moyen de mieux représenter les francophones hors Québec.

