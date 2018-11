Celui qu'on connaissait en tant qu'homme fort des Rangers de New York a publié une série de messages Twitter en anglais pour dénoncer les initiations cruelles dont il était victime lors de son passage à l'OHL.

M. Carcillo dit vouloir dénoncer la masculinité toxique qui règne au sein de la culture du hockey.

Il décrit comment il était battu par des bâtons de hockey sciés, comment on l'enfermait lui et ses camarades dans des toilettes d'autobus avant de cracher du tabac à chiquer dans la ventilation.

Un extrait des messages Twitter que M. Carcillo a publiés lors de la fin de semaine de l'Action de grâces américaine Photo : Twitter/Daniel Carcillo

De plus, l'ancien des Rangers de New York explique que les vétérans du Sting forçaient les plus jeunes à s'asseoir dans la douche pendant qu'ils attendaient leur tour et qu'on leur urinait et crachait dessus.

Depuis la mort d'un de ses amis, Steve Montador, M. Carcillo dénonce publiquement les bagarres au sein de la LNH, qui peuvent entraîner des traumatismes crâniens répétés et créer ce qu'on appelle l'encéphalopathie traumatique chronique, dont souffrait M. Montador lorsqu'il est décédé.

Pas de réponse aux allégations

Lors de la publication de cet article, la Ligue junior de l'Ontario n'avait pas répondu aux allégations de M. Carcillo.