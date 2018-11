Si vous espériez toujours voir la neige fondre avant que l'hiver ne débute pour vrai, détrompez-vous : Montréal, Laval, les Laurentides, Lanaudière et la Montérégie font partie des secteurs qui recevront jusqu'à 30 centimètres de neige d'ici mercredi, dont 25 entre lundi soir et mardi soir. Et rien ne laisse présager un redoux suffisant pour faire disparaître cette neige dans les deux prochaines semaines.