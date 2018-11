Un texte de Marie-Ève DuSablon

Le président d'honneur et quatre invités ont été révélés mercredi, en plus d'un vif coup d'oeil sur la programmation. On y suggère d'abord des personnes ancrées dans le territoire et l'histoire de l'Outaouais et de l'Ontario français, plutôt que de grandes vedettes.

L'Outaouais est porteuse d’une communauté littéraire Anne-Marie Trudel, directrice générale du SLO

C’est important pour le 40e de dire aux gens de l’Outaouais c’est votre Salon et c'est dans cette optique que nous avons envie de présenter des invités d’ici , renchérit la directrice générale.

Le retour de Stefan Psenak

C'est un retour à la poésie après 16 ans de silence, Stefan Psenak assura la présidence d’honneur en agissant à titre d’ambassadeur du SLO.

Ça me remplit de joie. Ce sera mon 28e Salon, le premier était en 1991! Stefan Psenak, président d'honneur du 40e SLO

Stefan Psenak au micro de Radio-Canada. Photo : Radio-Canada/Vicky Lefebvre

Psenak a fait paraître une quinzaine de livres, dont les recueils Du chaos et de l’ordre des choses et La beauté, finaliste au Prix littéraire du Gouverneur général et plus dernièrement Longtemps j’ai porté mes deuils comme des habits trop grands, publié à l’automne 2018.

L’invitée représentant l’Outaouais est la romancière émergente Catherine Bellemare et l’invité représentant l’Ontario français est Éric Mathieu.

C’est important de donner une voix aux auteurs franco-ontariens, ça fait partie de notre mission , explique Anne-Marie Trudel.

De plus, pour marquer le coup du 40e, deux autres invités d’honneur prendront part aux festivités littéraires : le peintre et romancier Marc Séguin, et le romancier Edem Awumey. L’auteure jeunesse Stéphanie Lapointe, la porte-parole officielle de la Tournée Jeunesse Desjardins fera aussi partie des festivités.

Quatre autres invités d’honneur seront dévoilés plus tard au mois de février.

Programmation : être plus qu’une grande librairie

Michel Tremblay a écrit un nouveau livre durant son « année sabbatique » Photo : Radio-Canada/Amélie Grenier

À l'image de la rencontre proposée avec Michel Tremblay cet automne, le SLO offrira à nouveau de nombreuses rencontres entre auteurs(es) et lecteurs-trices, et sa formule Hors les murs. Le Bordel littéraire qui propose une soirée intime de poésie à saveur érotique aura à nouveau lieu à la Maison Fairview.

C'est d'abord un lieu de rencontre et de découvertes, où il y a plus de 100 activités offertes. Anne-Marie Trudel, directrice générale du SLO

Pour Stefan Psenak, les échanges et le côté intimiste sont la clé du succès du SLO. Des activités comme l'entretien avec Michel Tremblay seront d'ailleurs à nouveau offertes tout au long de l’année.

Le 1er mars le spectacle de James Hyndman, Océans, fruit d’un partenariat avec le Centre national des arts, en collaboration avec le Festival international de littérature sera présenté.