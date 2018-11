Un texte de Louis Gagné

Près de deux mois après avoir été élue, Catherine Dorion n’a toujours pas de local fixe. Avec les trois employés qui l’accompagnent, la députée de Taschereau écume les cafés du quartier Saint-Roch, qui font office de bureaux de comté improvisés. Elle assure être en mesure de répondre aux questions des citoyens, comme n’importe quel autre élu.

« On se promène, on travaille puis ça permet aux gens de venir nous voir. Ils nous parlent puis on a un pouls qui est bien plus réel que celui qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux », raconte la députée, attablée à un café de la rue Saint-Joseph, au centre-ville de Québec.

On répond aux groupes, on répond aux citoyens […] Le bureau, c'est juste un endroit physique. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on est au Nektar, d'autres fois, c'est au Saint-Henri. Catherine Dorion, députée de Québec solidaire, Taschereau

Catherine Dorion et son équipe travaillent dans des cafés du centre-ville de Québec. Photo : Radio-Canada

Ce mode de travail en itinérance n’est toutefois que temporaire, précise-t-elle. Un dépannage, le temps d’ouvrir un bureau qui répond à sa vision du travail de circonscription.

Catherine Dorion aurait pu reprendre le local de sa prédécesseure, la péquiste Agnès Maltais, mais la nouvelle élue avait en tête quelque chose de moins conventionnel.

Des partys au bureau de comté

« Le bureau d'Agnès Maltais était plutôt standard, avec des bureaux pour rencontrer des citoyens. Nous, on a cherché une place où on pourrait faire venir les citoyens lors d’événements ponctuels, peut-être un par mois, un party où tout le monde est convié et où, par exemple, on s'attaque à une cause, on veut en connaître plus », explique-t-elle.

Lors de ces événements ponctuels, un organisme communautaire pourrait venir présenter son travail, sa mission. S’ensuivraient des discussions et des prestations d’artistes.

« On a, je ne le sais pas, le directeur général de l'organisme Pech qui est là avec une personne qui a bénéficié de cet organisme-là, à qui ç'a sauvé la vie. Après, un artiste, puis après, tout le monde parle ensemble puis on en fait une tradition. C'est des partys qui vont être l'fun », promet Catherine Dorion.

Catherine Dorion a fait réagir récemment en comparant, dans une vidéo, le troisième lien à « une ligne de coke ». Photo : Radio-Canada

Au-delà des enjeux locaux

La députée voit son bureau de circonscription comme un endroit où débattre des enjeux locaux, mais on les remettant dans leur contexte plus large.

« Au lieu de les traiter juste comme des enjeux locaux, dans nos méthodes de communication […] on fait le lien entre : ça, c'est des problèmes locaux dans Taschereau, mais voici pourquoi on les a, voici c'est quoi le problème systémique sur lequel on aurait du pouvoir au gouvernement si on pouvait y être, qu'on doit régler », fait valoir Mme Dorion.

On veut donner aux gens le goût de s'impliquer [...] pour qu'on ne soit plus juste tributaires de ce qui se passe en haut, sans avoir jamais de pouvoirs, qu'on se développe une puissance collective. Catherine Dorion, députée de Québec solidaire, Taschereau

« Agnès Maltais a été extraordinaire »

En attendant l’ouverture de son bureau, Catherine Dorion et son équipe continueront leur travail de circonscription dans les cafés du centre-ville. Un travail facilité par la collaboration que lui a offerte Agnès Maltais depuis son entrée en fonction.

« Elle nous a transféré les dossiers, elle nous a transféré les cas de citoyens avec un soin vraiment apprécié. Je la remercie d'ailleurs encore aujourd'hui. Elle a été vraiment extraordinaire », salue Catherine Dorion.

Avec les informations de Nicolas Vigneault