Courtney Worden et sa famille préfèrent généralement donner aux organismes de charité plutôt que d'offrir des biens matériels. Mais lorsqu'ils souhaitent offrir quelque chose de spécial, ils se tournent vers le projet Buy Nothing, une communauté qui se développe et s'organise sur le web.

« Avant de dépenser de l'argent ou d'aller au magasin ou même de penser à l'économie, je vais d'abord regarder sur Buy Nothing pour voir si quelqu'un souhaiterait partager quelque chose avec moi », explique-t-elle.

Le groupe compte déjà plusieurs sections dans différents pays du monde et Courtney Worden est administratrice de la section des quartiers Windsor Park et Southdale, qui s'est constitué sur Facebook. Lorsqu'elle souhaite faire un cadeau à quelqu'un, elle se tourne d'abord vers cette communauté de 200 membres.

« On m'a déjà offert du tissu pour la couture ou des ingrédients pour faire de la pâtisserie », explique-t-elle.

D'autres membres inscrits sur la page Facebook du groupe partagent des invitations à dîner, offrent l'inspection de sièges auto par un technicien certifié ou encore un après-midi de garde d'enfants par un professionnel agréé.

Si Courtney Worden veut des vêtements ou un nouveau jouet pour son fils de 15 mois, elle demande au groupe Buy Nothing.

C'est une façon pour elle de pratiquer les trois R - réduire, réutiliser et recycler - tout en faisant connaissance avec ses voisins.

J'aime rencontrer le destinataire et voir que je peux avoir un impact au sein de ma communauté. Ce n'est pas parce que quelque chose ne me sert pas que cela doit aller à la poubelle. Courtney Worden, administratice de la section Buy Nothing pour les quartiers de Windsor Park et Southdale

En partageant des cadeaux non matériels tels que des services, des repas ou simplement passer du temps, Courtney Worden et les autres membres du projet Buy Nothing mettent en pratique un grand nombre des stratégies de développement durable recommandées par l'organisme Green Action Centre de Winnipeg.

Bethany Daman, la coordinatrice de la vie écologique au sein de l'organisme, dit avoir constaté que la recherche de solutions de rechange à l’achat de cadeaux peut donner à ces cadeaux encore plus de sens.

Une planche de crib et un cadre photo fabriqués en bois recyclé. Photo : Photo fournie par Bethany Daman

L'année dernière, elle et son partenaire ont décidé de se donner des cadeaux en bois faits à la main. Elle prit un vieux morceau de bois et l'a transformé en calendrier photo,tandis qu'il a fabriqué une planche de crib.

« C'était un cadeau très durable, et qui a laissé des souvenirs bien plus forts qu'un cadeau bon marché qui viendrait d'un centre commercial et que j'oublierais dans deux ans », a-t-elle déclaré.

Selon elle, prendre des morceaux de bois et les transformer en cadeaux précieux est un exemple de valorisation et de réutilisation des déchets ou des sous-produits pour créer quelque chose de nouveau.

Le Green Action Center encourage les gens à préférer des cadeaux durables. « L'une des considérations les plus importantes pour décider du cadeau à donner est d'éviter de donner aux gens des choses dont ils n'ont pas besoin et d'essayer de se concentrer sur ceux qu'ils vont réellement utiliser », ajoute Bethany Daman.

À ceux qui aimeraient acheter un cadeau à quelqu'un, le Green Action Center conseille de regarder du côté des produits éthiques et durables.

Sherry Sobey, propriétaire de Generation Green - un magasin situé dans le quartier de la bourse et spécialisé dans les produits respectueux de l'environnement - prend en compte les impacts environnementaux et sociaux des articles qu'elle vend dans ses rayons. Elle dit que les consommateurs doivent également faire des recherches sur les produits qu'ils achètent.

« Creusez un peu plus là-dessus et demandez-vous : est-ce que c'est fait de manière éthique? Est-ce que les salaires sont équitables? Est-ce un milieu de travail sain? Vous devez vous préoccuper de certaines de ces choses », indique-t-elle.