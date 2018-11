À lire également : Une maison des aînés pour remplacer le CHSLD de Palmarolle

C'est ce qu'ils ont affirmé en point de presse lundi matin, après avoir participé à la rencontre d'information organisée par l'organisation du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Abitibi-Témiscamingue.

Le président du Conseil central de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec, Félix-Antoine Lafleur, soutient que ce type de projet s'inscrit dans une démarche de partenariat-public-privé (PPP) et qu'il est primordial que les instances syndicales soient « mises à contribution dans l'élaboration de ce projet.

De par les expériences passées, c'est certain qu'on a une certaine méfiance. Toutefois, on est contents du désir démontré par le CISSS-AT de garder une présence, une proximité dans la communauté de Palmarolle , indique-t-il.



Nous nous assurerons d'être une vigie quant au bon déroulement du processus et à la transparence d'un tel projet. Ce qui est souvent remarqué dans ce type de partenariat, c'est que les démarches sont opaques, qu'il y a des dépassements de coûts, des délais et parfois, même, des problèmes dans les conceptions , ajoute-t-il.

Jeudi dernier, devant quelques 150 citoyens, trois options ont été présentées par le CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue pour déterminer l'avenir du CHSLD de Palmarolle.

Les citoyens sur place ont opté pour la dernière proposition, soit celle de démolir le bâtiment actuel et en construire un nouveau.