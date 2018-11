Contrairement à l’an dernier, alors que le groupe Alaclair Ensemble avait remporté cinq des six prix Lucien pour lesquels il était en nomination, aucun artiste n’a dominé cette 13e édition.

Lydia Képinski a obtenu le prix de l’album pop de l’année. Le prix hommage a été remis au groupe de punk rock GrimSkunk, qui fête ses 30 ans cette année. Le mythique groupe s'est aussi mérité le prix du spectacle de l'année. Les nominations étaient réparties dans 29 catégories.

Lors du gala qui se tenait au Café Campus, les spectateurs ont eu droit à 13 prestations de Random Recipe, L’Amalgame, Donzelle, Alex Burger, Tu/Lips, Renard Blanc, Victime, Robert Fusil et les Chiens fous, K-Iri, Of Course, Silver Dapple, Marie-Gold et Sonido Pesao.