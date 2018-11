Si vous recherchez un peu de calme en cette période des fêtes - et vous avez le porte-feuille pour vous le permettre - l'île Fogo est peut-être l'endroit pour vous.

Amanda Decker-Penton, directrice de l'expérience client de l'auberge, explique qu'elle voit des gens voyager seuls toute l'année, mais que le congé du temps des fêtes peut parfois être un peu long .

Noël semble juste être le moment où vous êtes constamment avec d'autres personnes , convient-elle. C'est donc un endroit pour être tranquille, être avec vous-même. Il était donc parfaitement logique pour nous de faire savoir au voyageur en solo qu’il peuvent trouver leur compte ici à Noël.

Le tarif réduit pour les voyageurs individuels est de 1675 $ par nuit, repas et activités compris, tandis que les prix réguliers varient entre 1875 $ et 2875 $.

Amanda Decker-Penton, directrice de l'expérience client de l'auberge Fogo Island Inn, explique que l'hiver attire de nombreux visiteurs sur l'île Fogo, à Terre-Neuve. Photo : Fogo Island Inn/Twitter

Rencontrer d’autres voyageurs seuls

La programmation de l'auberge permet également aux clients d’en rencontrer d’autres qui y sont aussi en solo. Il y a une table à manger communautaire où les étrangers peuvent partager un repas ensemble en plus d’un concert pour le réveillon de Noël.

L'auberge est conçue pour que vous puissiez passer beaucoup de temps seul , a ajouté Amanda Decker-Penton. Votre chambre elle-même est un endroit pour être seul et lire des livres au coin du feu, si c'est ce que vous choisissez.

Selon elle, les forfaits en solo au Fogo Island Inn visent à trouver un équilibre entre la convivialité et la solitude pendant les vacances.

Mme Decker-Penton reconnaît que les hivers sur l'île de Fogo sont calmes et paisibles, et que la possibilité de faire de la randonnée et de la raquette pendant le temps des fêtes est un attrait exotique pour de nombreux invités.