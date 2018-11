Un texte de Geneviève Proulx

Non seulement les Sherbrookois payent leur essence trop cher, mais c'est même en Estrie où on paye le plus cher au Québec à l'exception des régions éloignées de l'Abitibi (1,18 $), la Côte-Nord (1,23 $) et la Gaspésie (1,18 $).

En comparaison, en Outaouais, le litre se détaille à 1,05 $ en bas du prix réaliste fixé à 1,10 $. Même portrait au Centre-du-Québec où les automobilistes payent en moyenne 1,07 $ le litre d'essence où le prix réaliste est de 1,12 $.

« Le prix de l'essence a baissé dans les dernières semaines. C'est intéressant pour le consommateur, mais bien que le prix soit plus bas, il n'est pas avantageux pour le consommateur sherbrookois. Il est 2 ou 3 sous plus cher que le prix réaliste. Ça peut paraître, mais à la longue, ça fait une différence », explique la porte-parole CAA-Québec, Annie Gauthier.

Trop de stabilité?

Cette dernière s'explique mal le phénomène sherbrookois. « C'est difficile à expliquer ce qui se passe dans le marché de Sherbrooke. Le prix à la pompe à tendance d'être très, très stable sur une très longue période. Ce n'est pas rare de voir sur plusieurs semaines d'affilée, un même prix. Alors que dans les autres régions, on voit des fluctuations, une activité, ça monte, ça descend, ça bouge. C'est plus normal, car le prix de l'essence raffinée et de l'essence n'est pas le même tous les jours. Techniquement, le prix à la pompe devrait varier un peu tous les jours. Le consommateur n'en a pas pour son argent, car il ne paye pas le juste prix. »

Selon les analyses de CAA-Québec, la marge au détail est très élevée à Sherbrooke. « Elle tourne entre 7 et 10 sous le litre. C'est beaucoup. La réalité du marché de Sherbrooke joue aussi. Probablement, que les Sherbrookois, par leurs habitudes, restent à Sherbrooke pour y mettre de l'essence. D'une manière ou d'une autre, les stations d'essence vont vendre de l'essence peut importe le prix. C'est une hypothèse », soumet Mme Gauthier.

Même si les prix sont intéressants, les Sherbrookois payent leur essence trop cher. Annie Gauthier, CAA-Québec

Annie Gauthier refuse de voir la présence d'un quelconque cartel. « C'est lourd de conséquences d'utiliser des mots comme ceux-là. Reste que les prix de l'essence sont affichés. Les stations, qu'elles soient indépendantes ou corporatives, se voient agir. Elles voient si une station-service augmente ou baisse les prix. En se comparant, elles peuvent décider de poser un geste ou un autre. »

La porte-parole de CAA-Québec suggère aux consommateurs de magasiner leur essence, de profiter d'une visite dans une autre région pour faire le plein à bon prix.

À un mois de Noël, bien malin est celui qui peut prédire quel sera le coût de l'essence au cours des prochaines semaines. « C'est la grande question. Je n'ai pas de boule de cristal, mais la tendance est à la baisse. On s'en réjouit et on croise les doigts même si les pétrolières et les distributeurs n'ont pas l'habitude de nous faire de cadeaux. L'essence est transigée en bourse. Avec un événement naturel ou politique, ça pourrait avoir un impact sur le prix », rappelle-t-elle.