Le groupe québécois les Cowboys fringants succède ainsi aux Colocs, à Luc Plamondon, à Robert Charlebois et à Beau dommage dans cette série de spectacles créés et produits par 45 Degrees, la division des événements et des projets spéciaux du Cirque du Soleil.

Pour la cinquième édition, nous avons à cœur de continuer à surprendre le public , a expliqué Yasmine Khalil, chef de la direction, production exécutive et présidente de 45 Degrees. L’œuvre des Cowboys fringants, fédératrice et authentique, s’y prête à merveille.

Le phénomène des Cowboys fringants déferle sur le Québec depuis 2002, année où leur premier succès, Toune d’automne, les a propulsés à l’avant-scène du paysage musical. 15 albums plus tard, le succès ne se dément pas, au Québec comme en Europe.

Nous sommes ravis et honorés d’être les prochains artistes hommagés par le Cirque du Soleil , témoigne Jean-François Pauzé, cofondateur des Cowboys fringants. On a hâte de découvrir ce nouveau spectacle et on vous donne rendez-vous l’été prochain à Trois-Rivières!

Objectif : attirer une nouvelle clientèle

Le président de la Corporation des événements de Trois-Rivières, Roger Picard, espère que ce cinquième volet de la collaboration avec le Cirque du Soleil attire une nouvelle clientèle, tout en gardant la clientèle fidèle.

Les acrobates Caitlin Tomson-Moylan et Spencer Craig exécutent un duo de cerceau lors du spectacle Juste une p'tite nuite, du Cirque du Soleil. Photo : Radio-Canada

La mise en scène du spectacle hommage aux Cowboys fringants a été confiée à nouveau à Jean-Guy Legault. Jean-Phi Goncalves sera également de retour à la direction musicale et aux arrangements.

Les billets pour le spectacle Série hommage, les Cowboys fringants seront en vente à compter du vendredi 30 novembre à 11 h. Le spectacle sera présenté à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières à partir du 17 juillet 2019.