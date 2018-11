Un texte d'Hugo Prévost

D'abord opéré au Centre hospitalier régional de Lanaudière pour se faire enlever l'appendice, le 14 janvier dernier, le jeune homme de 17 ans reçoit quelques heures plus tard une dose de morphine pour calmer la douleur. S'ensuivent une forte baisse de pression et l'apparition de problèmes respiratoires qui conduisent à la mort de l'adolescent.

Dans son rapport, le coroner écrit que l'infirmière de garde venue prendre la pression de Jimmy Lee Durocher n'a pas détecté qu'il y avait effectivement un problème, et que le jeune homme démontrait déjà les signes annonciateurs d'un arrêt cardiorespiratoire.

On y précise qu'au moment de venir prendre ses mesures, l'infirmière a remarqué qu'une pince servant à déterminer la pression sanguine n'était plus accrochée au doigt du patient. Après l'avoir raccrochée, elle a rapidement noté que la pression était redevenue normale, et a quitté la chambre sans attendre une nouvelle lecture de l'appareil.

La mère du jeune homme, restée à son chevet, a bien signalé qu'il y avait urgence, mais on lui a expliqué que les infirmières procédaient alors à un changement de quart et qu'elles ne pouvaient pas s'occuper des patients dans l'immédiat. Par la suite, l'adolescent a été retrouvé inconscient. Ranimé pendant de brefs instants par le personnel hospitalier, il a finalement succombé à une mort cérébrale.

Un médicament redoutable

Dans son rapport, le coroner indique que la morphine peut toujours, une fois reçue, « entraîner une dépression du système nerveux central et en particulier des centres de contrôle de la respiration ». Le patient risque alors de glisser dans un état de somnolence évoluant vers une baisse du niveau d'oxygène dans le sang, et, ultimement, vers un arrêt cardiorespiratoire.

Comme Jimmy Lee Durocher n'avait encore jamais reçu de morphine, il aurait dû faire l'objet d'une surveillance plus étroite de la part du personnel soignant, note encore le rapport.

L'infirmière qui a administré la morphine n'a pas respecté les protocoles de surveillance. Ce manquement a malheureusement influencé défavorablement deux de ses collègues qui n'ont pas jugé à propos de vérifier par elles-mêmes l'état clinique de leur patient. Extrait du rapport du Bureau du coroner

La mort du jeune homme était « hautement évitable », ajoute-t-on.

Le rapport précise enfin que des mesures disciplinaires ont été adoptées contre l'infirmière mise en cause dans cette affaire, et que l'hôpital a depuis apporté des correctifs pour éviter que la situation ne se reproduise.