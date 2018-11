Un texte de Fanny Bédard

Après avoir mené des consultations à Calgary la semaine dernière, l'ONE est à Victoria cette semaine et sera à Nanaimo la semaine prochaine.

En septembre dernier, le gouvernement fédéral avait demandé à l’ONE de réexaminer les deux questions qui ont poussé la Cour d’appel fédérale à annuler le décret permettant au gouvernement d’aller de l’avant avec le projet d’expansion du pipeline.

La cour avait en effet jugé durant l’été que l’ONE n’avait pas consulté des Premières Nations de manière adéquate avant de donner son aval au projet. Elle avait aussi statué que l’ONE n’avait pas pris en considération les effets du trafic maritime sur l'environnement et sur les espèces menacées.

Du pareil au même, selon un député

Le député fédéral néo-démocrate de Victoria, Murray Rankin, ne pense pas que ces nouvelles consultations seront différentes des précédentes.

« Maintenant, le gouvernement est propriétaire du projet et plusieurs se demandent ce qui peut sortir d’équitable de ça. Les consultations nécessitent d’avoir un esprit ouvert, nécessitent d’entendre les deux parties et une volonté de faire des changements significatifs si vous êtes persuadés que c’est nécessaire », déclare-t-il.

Des Premières Nations prises au sérieux

De son côté, Doug Brown, administrateur de la bande Little Sushswap Lake Indian Band, est plus optimiste. « Cette fois-ci, la cour a mené le gouvernement et la compagnie à prendre ses consultations plus au sérieux, il ne s’agit pas seulement d'écouter et de prendre note, mais aussi de [coopérer] avec la Première Nation pour voir si on peut s’engager face aux problèmes décrits par les Premières Nations en ce qui concerne leurs droits », a-t-il indiqué à l’émission matinale Phare Ouest lundi.