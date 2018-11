Un texte de Jean-François Deschênes

Il s’agit d’une étude menée par le Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes (CERMIM), affilié à l'UQAR, ainsi que l’organisme Entraide communautaire des îles.

Cette étude servira principalement aux organismes qui mettent en place un nouveau service de récupération et de distribution d'aliments périssables à partir des produits récupérés dans les épiceries, explique la responsable du projet du CERMIM, Jasmine Solomon. On veut connaître leurs habitudes. Est-ce que les gens s’approvisionnent de pêches récréatives, de pêche de mollusques, de cueillette de petits fruits et en quelle mesure ça constitue une alternative à l’épicerie conventionnelle? Est-ce qu’ils mangent bien en fonction du guide alimentaire? Donc c’est vraiment assez large.

Ça va vraiment nous donner un portrait vraiment plus précis sur les gens dans le besoin, mais en même temps sur les habitudes alimentaires des Madelinots. Jasmine Solomon, responsable du projet, CERMIM

Entraide communautaire constate une augmentation constante des demandes en denrées alimentaires sur l'archipel.

Nombre de demandes d'aide alimentaire aux Îles 163 : 2007-2008

465 : 2016-2017

Jasmine Solomon estime que le résultat de cette enquête, qui coûtera 130 000 $, sera utile aux autres organismes communautaires de la région hypothétiquement, des jardins communautaires ou différentes mesures qu’on pourrait faire en lien avec l’alimentation , explique-t-elle, tout en assurant que les renseignements recueillis demeureront confidentiels.

Le résultat de cette enquête sera connu l’hiver prochain.