« Le fait que les Franco-Ontariens aient réussi à se faire inviter [à l’émission] démontre combien la crise de la francophonie en Ontario a réveillé ce sentiment du peuple francophone pancanadien », opine l’avocat fransaskois Roger Lepage. Même les associations francophones hors Québec montent aux barricades avec les Franco-Ontariens. »

Il y a eu un mouvement à travers le Canada. C’est quelque chose qu’on n’a pas vu depuis les années 1960. Roger Lepage, avocat fransaskois

« 1,5 million de Québécois qui vont réentendre parler des francophones hors Québec, de leur vulnérabilité… Qu’on demande une solidarité avec les Québécois, cela augure bien pour la francophonie canadienne! » ajoute-t-il.

Le Fransaskois croit que l’attention médiatique portée sur la lutte des Franco-Ontariens contre les politiques du gouvernement du premier ministre Doug Ford démontre « un véritable changement » dans la relation entre les Québécois et les francophones des milieux minoritaires.

« Avec les années 60 et le mouvement souverainiste, on a eu une rupture [entre les francophones au Québec et dans les milieux minoritaires], explique-t-il. Les gens à l’extérieur du Québec ne se sentaient plus appuyés par les Québécois. »

Selon lui, la perte de vitesse du mouvement souverainiste au Québec permet de rétablir un lien entre les milieux francophones.

« De voir le gouvernement Ford abolir le Commissariat aux langues francophones et la promesse d’une université francophone, cela a fait une onde de choc dans la francophonie, y inclut les Québécois, croit-il. On voit qu’on est toujours très vulnérables, et que le gouvernement peut aller vers l’arrière. »

Des francophones à mobiliser

La Fransaskoise Marie-France Kenny se réjouit également de l’attention portée envers la lutte des Franco-Ontariens. Elle croit toutefois qu’une plus grande mobilisation est nécessaire dans les milieux francophones partout au pays.

« Peut-être qu'il faudrait qu'on se mobilise partout au pays, juste pour dire "Nous sommes, nous serons, on est là" » dit-elle.

Peut-être [qu’on a besoin] d’une espèce de tintamarre pour dire "on existe ". Marie-France Kenny, Fransaskoise

« Je ne parle pas de sortir revendiquer, mais de sortir pour dire : "Eille, on est là, on est vigilant, et on est là pour rester." Je pense qu'il y aurait lieu pour toute la francophonie de se mobiliser. »