« J’ai pleuré et ri en même temps », raconte Mme Simms en se souvenant du moment où elle a réalisé qu’elle n’attendait pas un, mais quatre enfants.

C’était au mois de juin. Annie et Darrell Simms se sont rendus à l’hôpital de Fort McMurray pour une échographie routinière. En regardant le moniteur, ils ont réalisé qu’il y avait bel et bien quatre coeurs qui battaient dans le ventre de la jeune mère de famille.

« C’était impressionnant et c'était tout un choc », avoue-t-elle. Mais aussi un miracle pour le couple qui avait essuyé plusieurs échecs pour avoir un nouvel enfant, avant d’avoir recours à une insémination artificielle concluante.

Darrell et Annie Simms sont aussi les parents de la petite Payton, née il y a trois ans par fécondation in vitro. Photo : CBC/Mike Symington

Prématurés, mais en bonne santé

Attendus pour janvier 2019, les quadruplés sont finalement nés, avant l’heure, le 30 octobre, à l’Hôpital Foothills de Calgary.

Les quatre frères et soeurs poids plumes, ne pesaient guère plus de 1 kilogramme. « Ils n’étaient pas plus gros que ma main », explique M. Simms.

Près d’un mois après leur naissance, les quadruplés sont toujours sous surveillance à l'unité des soins intensifs pour nouveau-nés de l’Hôpital Foothills, un des établissements les mieux équipés dans la province pour le suivi des naissances à risque.

Les Simms se sont donc temporairement installés à Calgary, mais ils espèrent pouvoir être de retour chez eux dans trois semaines. Entre-temps, ils apprécient le soutien que leur apportent l’équipe médicale de l’hôpital et la communauté de Calgary qui s’est mobilisée pour leur fournir des produits pour bébés.

Annie Simms, qui a grandi dans une famille de 13 enfants, se dit prête à s’occuper de sa nouvelle famille nombreuse.

« Nous avons toujours passé du bon temps tous ensemble. [...] Et c’est au tour de mes enfants d’avoir la chance de vivre cela », conclut-elle.