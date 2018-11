Le budget de fonctionnement se différencie du budget d'immobilisation qui a été dévoilé à la fin octobre. Il comporte tout ce qui concerne les dépenses courantes comme les salaires et le déneigement, par exemple.

Le maire a refusé de s'avancer sur le montant de l'augmentation des taxes municipales, ni même si cette augmentation suivra ou dépassera l'indice des prix à la consommation. J'aurais aimé faire un gel de taxes pour une deuxième année consécutive, mais ça ne sera pas possible. Ce n'est pas toujours facile. J'aime mieux ne pas m'avancer tout de suite. Le budget n'est pas terminé.

On s'est rencontré avec les élus ce week-end. Ça s'est très bien passé je dois dire. On est à la finalisation du dossier qui sera présenté le 17 décembre prochain à l'hôtel de ville. Steve Lussier, maire de Sherbrooke

Boucler le budget n'est pas chose facile. Des choix difficiles ont dû être faits. On est à la croisée des chemins. On n'a pas eu de retour du gouvernement qui nous promet de bons revenus à venir. Il n'y a rien qui a été finalisé de ce côté. Je suis près de l'UMQ et j'y serai vendredi à Québec. Je vais encore me lever pour dire la même chose c'est-à-dire que je veux un plan clair pour savoir quels seront nos revenus.