Face aux étalages vides dans les épiceries, les habitants de la nation crie d'Opaskwayak (OCN) ont pris les devants en achetant 2500 têtes de laitue romaine qui ne sont pas encore prêtes à être récoltées. Ces laitues seront cultivées dans des serres hydroponiques de la ferme verticale Opaskwayak Cree Nation LED Smart Farm, située sur le territoire de la Première Nation.

« Nous travaillons avec diligence pour rapporter le produit dans la communauté et veiller à ce que tout le monde ait sa laitue romaine », a déclaré la responsable des opérations de la ferme verticale, Stephanie Cook.

Cette installation utilise des lumières DEL bleues, rouges et vertes, avec des options pour contrôler les rayons UV et infrarouges ainsi que d'autres paramètres, pour imiter l'ensoleillement. Un ordinateur contrôle la température et l'humidité de la pièce, ainsi que les niveaux de dioxyde de carbone et de nutriments.

Selon Stephanie Cook, un peu plus de 2500 têtes de laitue romaine seraient prêtes à être consommées la semaine prochaine, mais l'ensemble de la récolte a déjà été réservée par la communauté.

« Dès que cette contamination à l'E. coli est apparue, des personnes sont venues dans l'usine faire la file et réserver de la laitue romaine pour des fêtes de Noël, raconte Stéphanie Cook. En seulement trois jours, tout le monde parlait de cette laitue ».

Stephanie Cook, qui travaille à la ferme verticale, croit que ce projet pourrait aider des communautés autochtones à lutter contre la malnutrition et le diabète. Photo : Radio-Canada/Emilio Avalos

La responsable des opérations de la ferme verticale déclare que la ferme hydroponique est dédiée à la sécurité alimentaire et prend des mesures pour garantir que les légumes sont cultivés dans un environnement propre.

« Nous utilisons de l'eau du robinet fraîche, donc elle a été traitée. Elle passe par le système de traitement de l'eau et elle pénètre ensuite dans notre système où elle passe à travers une lumière ultraviolette, de sorte qu'il y ait moins de risque que des maladies soient introduites, indique Mme Cook. De plus, c'est une salle blanche. Nous travaillons donc dans un genre de laboratoire. Nous devons donc porter des masques et suivre des directives très strictes. »

Stephanie Cook indique qu'il faut environ 20 à 28 jours pour qu'une culture de laitue se développe. Le prochain lot est attendu vers Noël.

Ces serres sont un projet pilote qui a pris naissance en février 2016 dans la communauté.

Depuis, la Première Nation y cultive des fruits et des légumes tels que de la laitue, des concombres et des fraises afin de fournir à la communauté des aliments sains et gratuits toute l'année.

Selon l'Agence canadienne d'inspection des aliments, 22 personnes ont été contaminées à l'E. coli.

Personne n'est tombé malade au Manitoba.