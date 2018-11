Depuis 2017, l'École de la Forêt accueille déjà des élèves tandis que l'École 035 a ouvert ses portes à la rentrée de septembre 2018.

Plusieurs voient d'un très bon oeil l'inauguration de ces écoles, puisque ce secteur de l'ouest de la ville connaît une croissance démographique.

C'est le cas d'Andréanne Gélinas-Proulx, professeure en éducation à l'Université du Québec en Outaouais (UQO).

Je vois ça comme une célébration. C'est excitant pour ces écoles qui accueillaient déjà des élèves. Les écoles, en tout cas pour l'une d'entre elles, j'ai une étudiante qui est dans un des mes cours qui y travaille, ça fait une année où ils sont en train de tout roder, il faut voir ça comme un moment de célébration, où on inaugure le tout, un beau moment, je pense , indique Mme Gélinas-Proulx.

De nouvelles écoles en chantier : 036 : École primaire dans le secteur du Plateau (4 classes préscolaires/24 classes primaires) – Ouverture 2020

040 : École secondaire à Aylmer, derrière la piscine Paul-Pelletier (capacité 810 élèves) – Ouverture 2020

041 : École secondaire dans le secteur du Plateau (capacité 810 élèves) – Ouverture 2021 Source : Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais

Bien que les constructions et les ouvertures d'écoles dans ce secteur vont bon train, la CSPO comme d'autres commissions dans la province fait face à une pénurie d'enseignants.

Les inscriptions dans la filière de l'enseignement à l'université sont en baisse et de nombreux enseignants quittent le métier dans les cinq premières années en raison des conditions de travail et du nombre élevé d'élèves par classe notamment.

Du fait de la situation géographique de Gatineau - de sa proximité avec Ottawa - la concurrence est importante avec l'Ontario, province où les enseignants sont mieux payés.

On peut voir des difficultés à faire des remplacements, parfois on n'aura personne pour faire le remplacement. On va devoir considérer des enseignants qui ne sont pas formés, donc on va attribuer des autorisations d'enseignements temporaires , poursuit Mme Gélinas-Proulx.

Un constat que partage Suzanne Tremblay, présidente du syndicat de l'enseignement de l'Outaouais.

Présentement en Outaouais, il y a une pénurie, mais il y a des enseignants dans chacune des classes des enfants. Là où ça devient problématique, c'est en cours d'année quand un enseignant prend un congé de maternité ou un congé de maladie, à ce moment-là, le remplacement de l'enseignant devient problématique , assure Mme Tremblay.

Mme Tremblay craint aussi que le projet du premier ministre François Legault de maternelle à 4 ans augmente la pénurie d'enseignants.

Au niveau de la maternelle 4 ans, ce nouveau projet-là va amener une pénurie. On n'a pas l'espace physique et on n'a pas non plus les enseignants pour pourvoir ces postes-là, conclut-elle.

Avec les informations de Yasmine Mehdi