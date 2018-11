Cet opus de 13 titres originaux est un « testament », dit la chanteuse de 72 ans. « À mon âge, je ne suis plus sur la garantie », a-t-elle expliqué, en riant, à l'animateur Guy A. Lepage.

« La dernière fois que je suis venue [à Tout le monde en parle], j’avais des lunettes, car je venais d’être opérée aux yeux, raconte-t-elle, avec humour. Cette semaine, j’ai passé des tests et je ne savais pas qu’on pouvait avoir des polypes ailleurs que sur les cordes vocales! »

Si la chanteuse souffre d'une importante perte d'ouïe et doit dorénavant compter sur un appareil auditif pour entendre, et chanter juste, elle n'a rien perdu de sa passion pour la musique.