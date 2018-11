Un texte de Michel Marsolais

Depuis 2014, le tiers des résidences privées pour aînés ont dû fermer leurs portes. Et la lourdeur de la bureaucratie n'y est pas étrangère.

À la Résidence Outremont, Line Vincelli passe notamment plus de temps à remplir des formulaires et à se conformer à de nouveaux règlements qu'à s'occuper de ses résidents.

« C'est rendu une bureaucratie tellement lourde : je remplis des papiers, des papiers, relate Mme Vincelli. Je ne me suis jamais si peu occupée de ma clientèle. On me fait rajouter des têtes de gicleurs à déclenchement rapide, [...] plus de luminosité, des détecteurs de fumée, des détecteurs de chaleur. »

« On ne peut pas appliquer les mêmes règles dans une petite résidence, poursuit-elle. Par exemple, dans la mienne, personne ne cuisine et personne ne fume dans son appartement. »

Ces dépenses à coup de 10 000 $, de 15 000 $, ça entraîne des problèmes et des grosses difficultés financières. Line Vincelli, propriétaire de la Résidence Outremont

Une capacité limitée de payer

L'incendie d'une résidence pour aînés à L'Isle-Verte en 2014 a été le déclencheur d'une série de règlements bien intentionnés, mais qui coûtent cher sans nécessairement apporter de bénéfices aux résidents, selon le président-directeur général du Regroupement québécois des résidences pour aînés, Yves Desjardins.

« Il y a eu un resserrement de la réglementation pour augmenter la sécurité des résidents, mais cette augmentation apporte des coûts importants pour les résidences, explique M. Desjardins. Ces petites résidences ne peuvent pas augmenter les loyers puisque les résidents ont une capacité de payer limitée. »

La ministre responsable des Aînés, Marguerite Blais, s’est dite préoccupée par cette situation.

« Les règles de sécurité, on ne peut pas jouer avec ça, mais, par contre, on peut très bien trouver une voie de passage pour être en mesure d'accompagner les propriétaires de ces petites résidences afin qu'ils puissent garder leurs portes ouvertes et s'occuper des aînés », assure-t-elle.

La Coalition avenir Québec s'était engagée à favoriser le maintien à domicile et à construire des Maisons pour aînés à échelle humaine à raison de 35 par année. Mais encore faut-il trouver l'argent et le personnel.

Avec un nombre restreint de résidences, de plus en plus d'aînés vont devoir être déracinés de leur milieu pour finir leurs jours loin de l'endroit où ils ont toujours vécu.