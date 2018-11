Un texte de Marie-Christine Rioux

Le défilé était de retour après une année d'absence.

L'une des membres du comité d'organisation, Chantale D'Amours, soutient qu'il est probable que le défilé soit maintenant présenté une année sur deux.

Ça a super bien été alors ça se peut qu'on garde ça aux deux ans. Les gens sont contents quand on revient, puis ils s'ennuient de la parade finalement. Chantale D’Amours, organisatrice

Selon Chantale D'Amours, l'événement devrait donc être de retour en 2020.

Des enfants remettent des lettres aux lutins pendant le défilé de Noël d'Amqui. Photo : Karine Ouellet

La pause qu’on a prise l’année passée... C’est qu’on sentait que nos bénévoles qui portaient nos costumes commençaient à s'essouffler, on avait plus de difficulté, plus de difficulté aussi à aller chercher nos commandites , explique l’organisatrice.

Plus de 40 bénévoles costumés et près de 12 chars allégoriques ont pris part au défilé.

Des membres du comité d'organisation du défilé Photo : Karine Ouellet

Mme D’Amours estime que le défilé contribue à l’esprit des Fêtes à Amqui.