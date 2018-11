La vente, au cours de laquelle 229 lots étaient mis aux enchères, dont des oeuvres de Moebius, Hergé, Enki Bilal, Franquin ou Jean-Claude Mézières, a totalisé 1 299 460 euros, avec 77 % de lots vendus, a précisé Artcurial.

« La vente confirme que le marché de la bande dessinée continue d'être solide pour les pièces d'exception », a souligné Eric Leroy, expert du département bandes dessinées d'Artcurial.

C'est le dessinateur Moebius qui a eu le plus de succès, avec une planche représentant son héros Arzach chevauchant sa monture préhistorique, qui s'est vendue 171 570 $, soit près de cinq fois son estimation (entre 30 000 et 37 000 $).

Cette planche du dessinateur Moebius s'est vendue plus de 170 000 $. Photo : Artcurial

Une planche de La Foire aux Immortels d'Enki Bilal est quant à elle partie à 109 190 $, au-dessus de son estimation (entre 75 000 et 90 000 $).

En revanche, une planche originale de L'Étoile mystérieuse d'Hergé, le créateur de Tintin, n'a pas trouvé d'acheteur, le prix de réserve (prix minimum en-dessous duquel le lot ne peut pas être vendu), fixé à 250 000 $, n'ayant pas été atteint.

Cette copie dite « de sécurité », réalisée par Hergé en 1941/1942, était estimée entre 250 000 et 300 000 $.

La planche (36,30 cm x 46,40 cm), réalisée à l'encre de Chine sur papier, représente Tintin et le capitaine Haddock à bord de l'Aurore, le navire qui vogue sur l'océan vers l'Étoile mystérieuse, au moment de passer à table puis alors qu'une tempête se lève et que les savants invités à la table du capitaine se sentent mal.

D'autres pièces liées à Tintin ont en revanche trouvé preneurs, dont un carton d'invitation, encre de Chine et aquarelle, réalisé en 1968 pour le 20e anniversaire du journal Tintin. Édité à seulement 100 exemplaires et signé de la main d'Hergé, il s'est vendu à 109 200 $, soit bien au-dessus de son estimation (entre 37 000 et 52 000 $).

Hergé détient la plupart des records de vente pour des originaux de BD. Le dessin de la double page de garde des albums de Tintin a ainsi été vendu plus de 3,8 millions $ en mai 2014 chez Artcurial.