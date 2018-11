Si le choix de racheter ses propres actions plutôt que d’investir dans l’entreprise peut s’apparenter à du gaspillage pour certains, d’autres trouvent l’idée attrayante si l’entreprise a les moyens et trouve ses actions abandonnées sur les marchés.

« C’est un marché cyclique », affirme le président de l’entreprise Calgarienne Trican Well Services, Dale Dusterhoft.

« Racheter ses actions quand leur valeur a chuté qu’on a l’argent nécessaire, c’est une bonne pratique », précise-t-il.

Trican a racheté 9,8 millions d’actions en octobre après le renouvellement de son programme de rachat. Au total, l’entreprise a dépensé 119 millions de dollars pour racheter 10 % de ses actions, le maximum autorisé par son programme en 2017-2018.

De son côté, la compagnie Canadian Natural Resources a annoncé son intention, le premier novembre, de consacrer la moitié de ses profits après dividendes au rachat d’actions et l’autre moitié, au paiement de ses dettes.

L’entreprise prévoit racheter 61 millions d’actions au cours de la prochaine année, en plus des 874 millions de dollars qu’elle avait déjà investis dans le rachat de 20 millions d’actions au 30 septembre.

Plus tôt en novembre, Suncor Energy, pour sa part, a annoncé une augmentation de son programme de rachat d’action, le faisant passer de 3 % à 5 %. Cette bonification pourrait coûter jusqu’à un milliard de dollars.

Selon les données du Groupe TMX, 209 entreprises ont racheté, en tout, 627 millions d’actions entre les mois de janvier et d’octobre 2018.

Il s’agit d’une augmentation de 135 millions par rapport à 2017 et loin devant le record de 557 millions d’actions rachetées en 2007.

Parmi les grands acheteurs, 23 entreprises pétrolières et gazières de Calgary ont racheté 184 millions d’actions.

Cette vague de rachat est liée à la situation économique de l’Ouest canadien, selon le gestionnaire de portefeuille Eric Nuttall, de Ninepoint Partners, qui précise que le manque de moyens d’exportation de la production fait chuter les prix.