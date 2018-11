Un texte d’Ariane Perron Langlois

Le PRTA permet aux résidents des régions ciblées d'obtenir le remboursement d'une partie du prix de leur billet d'avion lorsqu'ils se déplacent à l'intérieur de la province pour des raisons personnelles.

Les voyages d’affaires ou liés au travail ne sont donc pas admissibles.

Le programme existait déjà depuis plusieurs années dans certaines régions dites « isolées », mais il a été élargi le 1er avril pour inclure l'ensemble de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de l’Abitibi-Témiscamingue.

Des données fournies par le ministère des Transports montrent que le nombre de personnes qui ont profité de ce programme a augmenté depuis que celui-ci a été étendu.

Pour la région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, le nombre de demandes de remboursement était de 3020 pour toute l’année 2017-2018, alors que seuls les résidents des Îles étaient admissibles.

Ce nombre a bondi à 3362 pour les sept mois et demi qui ont suivi l’entrée des Gaspésiens dans le programme.

Le nombre de demandes faites au Programme de réduction des tarifs aériens a augmenté sur le territoire qui englobe maintenant la Gaspésie et les îles de la Madeleine. Photo : Radio-Canada

L’aéroport de Gaspé a d’ailleurs noté une augmentation de 20 % de son achalandage cet été comparativement à la même période l’an dernier. Le maire croit que cette hausse est en partie attribuable à la bonification du PRTA.

Sur la Côte-Nord, le programme était déjà offert aux résidents de la Basse Côte-Nord, de l’île d’Anticosti et de Fermont, mais l’ensemble des Nord-Côtiers y ont désormais droit.

Au cours des sept mois et demi qui ont suivi la bonification du programme, le nombre de demandes a déjà égalé le total pour toute l'année précédente, soit environ 2200.

L'intérêt semble moins marqué chez les résidents du Bas-Saint-Laurent, qui n’avaient pas droit au programme avant que le PRTA ne soit élargi. La région compte 75 demandes depuis avril.

Toutefois, l’aéroport de Mont-Joli dessert principalement une clientèle d’affaires ainsi que des vols nolisés par des compagnies, qui sont exclus du programme.

Appelé à analyser ces données, le titulaire de la chaire de tourisme Transat de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), Paul Arseneault, affirme que la croissance du nombre de demandes montre que la demande pour le transport aérien est bien présente dans l’Est.